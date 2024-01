Prefeitura atrai novas vagas de emprego para moradores de Artur Nogueira

São vagas com salários de até R$ 3.500, em empresa do ramo de construção; saiba como participar do processo seletivo

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulga vagas de emprego para a empresa Arion Construção. Os interessados devem retirar a carta de encaminhamento no PAT (Poupatempo), até a próxima terça-feira (30).

O processo seletivo acontecerá na quarta-feira (31), na Praça CEU das Artes. As senhas serão entregues a partir das 9h, por ordem de chegada.

A Praça CEU está localizada na Rua Ricardo Tagliari, número 235, Parque dos Trabalhadores.

CARGOS E SALÁRIOS

– Técnico em Segurança do Trabalho: R$ 3.000,00 (1 vaga)

Necessário: CNH A/B

– Armador: R$ 2.405,06 + cartão alimentação e refeição (4 vagas)

– Administrador de Obras: R$ 2.405,06 + cartão alimentação e refeição (1 vaga)

– Carpinteiro: R$ 2.405,06 + cartão alimentação e cartão refeição (6 vagas)

– Encarregado de Obras: R$ 2.800,00 + cartão alimentação e cartão refeição (1 vaga)

– Engenheiro Civil: R$ 3.500,00 (1 vaga)

– Pedreiro: R$ 2.405,06 + cartão alimentação e cartão refeição (2 vagas)

– Servente: R$ 1.977,04 + cartão alimentação e cartão refeição (6 vagas)