Prefeitura avança com limpeza do córrego Lavapés

Ao longo desta semana, diversas equipes da Secretaria de Serviços Municipais e da Secretaria de Obras intensificaram, em uma força-tarefa, os trabalhos de limpeza no entorno do córrego Lavapés, na região Sul.

Os trabalhos começaram na segunda-feira (21) e se estenderam por toda a semana, com roçagem da grama, retirada do mato, recolhimento de lixo e entulho.

O objetivo é limpar toda a área canalizada do córrego a fim de garantir a estética e a organização do local, além de propiciar uma melhor fluidez da água do córrego.

Em uma próxima etapa, assim que a limpeza do córrego Lavapés for concluída, as equipes deverão realizar o mesmo trabalho técnico para limpar toda a área canalizada do córrego Santo Antonio, no Centro.