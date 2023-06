Prefeitura avança na elaboração do novo Plano Diretor de Artur Nogueira

Oficina para Debates de Estratégias de Desenvolvimento Urbano está sendo realizada nesta terça (20), na Câmara Municipal

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Planejamento, deu continuidade ao processo de elaboração do novo Plano Diretor. A etapa atual consiste em uma oficina presencial, realizada nesta terça-feira (20), que tem como objetivo discutir “Estratégias de Desenvolvimento Urbano”.

O evento está sendo sediado na Câmara Municipal e conta com a participação de membros do Núcleo Gestor do Plano Diretor e do Conselho Municipal de Planejamento, garantindo a inclusão de representantes da sociedade civil. Além disso, vereadores marcaram presença, incluindo Melinho Tagliari, Professor Adalberto, Beto Baiano, Tenente Marcelo, Cicinho, Neidão, Nando e Zé da Elétrica.

A oficina é uma parceria entre a Fundação Instituto Administração (FIA) e a Secretaria de Planejamento Estratégico, e tem como propósito enfrentar as problemáticas e questões identificadas na etapa de diagnóstico. A intenção é elaborar um novo Plano Diretor que atenda às necessidades de desenvolvimento urbano de Artur Nogueira.

Durante a oficina, os participantes foram divididos em três grupos de discussão, que abordaram os seguintes tópicos: expansão urbana, dinâmica imobiliária, habitação, desenvolvimento econômico, uso e ocupação do solo, saneamento, drenagem, meio ambiente, mobilidade urbana e sistema viário.

Cada grupo teve a oportunidade de aprofundar o debate sobre as respectivas áreas, a fim de formular estratégias que contribuam para o desenvolvimento sustentável e eficiente do município.

A programação da oficina incluiu uma introdução, apresentação resumida do diagnóstico realizado até o momento, mapeamento participativo com base nas análises temáticas, discussão e formulação das estratégias de desenvolvimento, apresentação e feedback dos grupos, encerramento e definição dos próximos passos a serem seguidos no processo de elaboração do novo Plano Diretor.

“A oficina é uma oportunidade valiosa para reunir conhecimentos e perspectivas diversas, a fim de construirmos um plano que atenda aos anseios e necessidades de nossa cidade. Estamos comprometidos em promover um desenvolvimento urbano sustentável e qualificado para Artur Nogueira”, frisou o secretário de Planejamento e também arquiteto & urbanista, Fernando Arrivabene.