Prefeitura busca novos projetos para pessoas com deficiência

Com o objetivo de discutir políticas públicas para as pessoas com deficiência, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e assessora setorial da Secretaria de Obras e Habitação Popular, Dayane Amaro, e a secretária de Relações Institucionais, Maria Helena Scudeler de Barros, representando o prefeito Paulo Silva, estiveram presentes na FATEC, na tarde da última quinta-feira (4), em uma reunião com o coordenador e o professor do curso de DSM (Desenvolvimento de Software Multiplataforma), Marcos Roberto Nava e César Eduardo Soares Bagnolo, respectivamente. Produtivo, o encontro abordou o tema tecnologias assistivas, além da inclusão das pessoas com deficiência com a finalidade de se buscar novos projetos para esta população.