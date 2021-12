conchal cancela Festa de Reveillon e Carnaval

O prefeito Vando Magnusson anunciou o cancelamento da festa de Reveillon e do Carnaval em 2022. A decisão foi tomada após sua participação em reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Piracicaba (RMP) que ficou acordado entre os prefeitos o cancelamento devido à pandemia da Covid-19 levando em conta os decretos atuais.

“Agora que nossos comércios voltaram a funcionar e a economia começou a girar novamente em nossa cidade, não podemos fazer eventos desse porte, colocando em risco novamente o fechamento de tudo. Precisamos ser cautelosos e pensar na saúde do próximo e na saúde financeira de nossos comércios. A retomada tem que existir, mas com consciência e baseada na ciência”, concluiu o prefeito.

A recomendação do Departamento Municipal de Saúde é de que as pessoas continuem usando máscaras de proteção cobrindo a boca e o nariz, mantenham o distanciamento social, façam uso do álcool em gel para a higienização das mãos e completem a imunização da vacina contra a Covid-19 tomando a segunda dose ou a dose de reforço quando for contemplado.