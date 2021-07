Prefeitura cede imóvel ao ICA para ampliação do serviço de atendimento à criança e ao adolescente

Garantir proteção social a crianças e adolescentes, oferecendo atividades que promovam o desenvolvimento, a educação e a qualidade de vida são objetivos da atual Administração, por meio da Secretaria de Assistência Social. E através de parcerias com organizações do terceiro setor, a Prefeitura tem viabilizado a ampliação do atendimento.

A mais nova ação visando amplo atendimento às crianças e adolescentes do Município foi a cessão gratuita de uma área de 3.600 m² ao ICA (Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente).

A concessão administrativa de uso do imóvel foi aprovada pela Câmara Municipal e tem validade por 30 anos, prorrogável por igual período, mediante interesse recíproco.

Nos próximos dias, o ICA deverá apresentar um Plano de Trabalho Social no atendimento à população-alvo. A ideia é que o Jardim Planalto tenha um polo descentralizado do ICA para o desenvolvimento de projetos sociais para crianças, adolescentes e jovens de 6 a 24 anos.

“É muito importante que as entidades atuem nos bairros, que estejam presentes fisicamente nas áreas mais críticas cuja população é mais vulnerável. Por isso, esse novo polo do ICA no Jardim Planalto representa um grande ganho para a população atendida pela Assistência Social, que terá maior amparo para as suas necessidades”, comentou a secretária de Assistência Social, Cristina Puls.