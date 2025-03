PREFEITURA COMEÇA A DISTRIBUIR OS CARNÊS DO IPTU 2025 NESTA QUARTA

A Prefeitura de Jaguariúna começa a distribuir nesta quarta-feira, dia 12 de março, os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025. Segundo a Secretaria Municipal de Finanças, serão distribuídos via Correios cerca de 30 mil carnês.

Os carnês em formato digital já estão disponíveis no portal da Prefeitura de Jaguariúna (www.jaguariuna.sp.gov.br). Basta clicar no banner no alto da página inicial do site e acessar as informações do IPTU.

A arrecadação com o IPTU é utilizada pela Prefeitura para custear despesas com infraestrutura urbana, saúde, educação, segurança, manutenção de praças e parques, entre outras ações que beneficiam a população local.