Prefeitura comunica sobre desligamento de energia elétrica

A Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) informa que na quarta-feira, 5 de janeiro de 2022, haverá o desligamento temporário da energia elétrica no período das 9h às 16h, nas seguintes localidades: Rua Joaquim Manara, no Jardim Rosa Cruz, Avenida Prefeito Luiz Gonzaga de Amoedo Campos e no Bairro da Capela.

A interrupção será feita para a realização de serviços de melhoria elétrica destas regiões pela Empresa Elektro. Em casos de mau tempo, esta programação poderá ser alterada ou cancelada pela companhia elétrica.

É importante ressaltar que se mora alguém nos imóveis situados nestas áreas que necessite utilizar aparelho médico de suporte de vida continuamente, como o home care, é necessário que se faça a atualização do cadastro com 48 horas de antecedência pelo número de Whatsapp (19) 2122.1696. Mais informações pelo 0800-701-0102.