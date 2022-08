PREFEITURA CONCLUI OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA TEREZA PEREIRA MADRUGA CORRÊA EM ESTIVA GERBI

A Prefeitura de Estiva Gerbi concluiu nesta semana a obra de

pavimentação e construção de guias, sarjetas na Rua Tereza Pereira

Madruga Correa, no Jardim Taguá II. O investimento de aproximadamente

R$ 193.450,00 reais se deu por meio de uma emenda parlamentar destinada

pelo Deputado Federal Baleia Rossi, e tinha o prazo de conclusão para o

fim deste ano, porém, foi concluída antes.

A Prefeita Cláudia Botelho, comemora o término da obra e diz que levar

pavimentação é levar dignidade para os moradores. “Desde o início

do nosso governo tenho esperado por esse momento. Estamos atendendo os

moradores do Taguá II que esperam há anos por esse asfalto. Ver a

felicidade no rosto do povo por uma obra tão importante é a coisa mais

gratificante para um gestor público. Vamos continuar empenhados com o

apoio do Deputado Federal Baleia Rossi, do Deputado Estadual Jorge

Caruso e do novo Governador Rodrigo Garcia para que nossa população

seja ainda mais valorizada”, ressaltou a prefeita.

Em um vídeo publicado nas redes sociais da Prefeitura, a Prefeita

Cláudia Botelho destacou ainda que resta finalizar a revitalização da

praça no entorno da Rua Tereza Pereira Madruga Corrêa. “Vamos

revitalizar a praça, colocar mais iluminação, bancos e também,

plantar árvores”, concluiu.–