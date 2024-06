Prefeitura confirma novo investimento para construção de Creche no Jardim Sakaida

O prefeito Rodrigo Falsetti assinou nesta quinta-feira, dia 20 de junho, novo convênio junto ao Governo do Estado para a construção de um Centro de Educação Infantil (CEI) no Jardim Sakaida. A parceria foi confirmada durante evento realizado em São Paulo com a presença do governador Tarcísio Gomes de Freitas.

A medida prevê a liberação de R$ 4,1 milhões para obras de uma creche nos padrões do Fundação para Desenvolvimento da Educação (FDE), seguindo o Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo. Ou seja, todo o processo licitatório é de responsabilidade do Estado. O deputado estadual Barros Munhoz, também presente na solenidade, foi responsável pela indicação do recurso para a cidade.

“Nós apresentamos um projeto para o Governo do Estado em dezembro de 2021 e ficamos felizes, pois teremos mais uma creche para melhor atender nossas crianças. Parcerias como esta são essenciais para avançarmos cada vez mais em diferentes áreas e, neste caso, para beneficiarmos diretamente quase 200 famílias”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti, que agradeceu o deputado. “O Barros nos ajudou nesta intermediação e Mogi Guaçu estava entre os municípios contemplados, mostrando nosso protagonismo e importância a nível de Estado”.

O projeto prevê 188 vagas para crianças de 0 a 3 anos. A unidade escolar atenderá crianças dos bairros Jardim Sakaida, Jardim Paineiras e Jardim Leonor Franco, sendo que os três bairros somam um total de 1.809 residências. “Nossa meta é ofertar a educação infantil para essas crianças mais perto de suas casas, oferecendo educação de qualidade na primeira infância”, destacou o secretário municipal da Educação, Paulo Paliari, que ainda comentou que o projeto apresentado pelo Governo do Estado, que é o modelo FDE, será o primeiro a ser implantado no município.