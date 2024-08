PREFEITURA – CONSELHO DO PATRIMÔNIO-HISTÓRIA DE JAGUARIÚNA

Em se tratando do legado positivo que fica para a Casa da Memória Padre Gomes e para o Patrimônio Histórico Municipal cumpre registrar ações que marcaram sua História. A primeira delas foi a criação do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico. Em maio de 2009 foi promulgada a Lei de sua criação com a sigla “CONPHAAJ”. Ele contém o Histórico, Artístico, Arquitetônico, Arqueológico, Documental, Ambiental e paisagístico. Estabeleceu-se novamente a função do Diretor de Patrimônio Histórico e o respectivo departamento dentro da Secretaria de Cultura e Turismo. Esta se fez gestora do CONPHAAJ.

A Prefeitura providenciou a vinda do Dr. Emanuel von Lawenstein Massarani para orientações e palestra na Pousada Vila Bueno sobre o Tema: “Respeito ao Patrimônio Histórico – Responsabilidade de todos”, em 2010. Neste ano a gestão municipal fez realizar o 1º CONPADRE. Alto nível de Conferências Internacionais sobre Patrimônio e Desenvolvimento Regional na UNICAMP- Pousada Vila Bueno e Teatro Municipal onde o Arquiteto Dr. Joaquim Sabaté Bel da Universidade Politécnica de Barcelona ensinou-nos que a preservação ideal é aquela do progresso sustentável, aquele que não apaga a história de um povo e oferece condições de trabalho e salário para a comunidade.

Revitalizando a História, realizou-se importante projeto homenageando as Famílias Pioneiras da Cidade em 2011/2012. Contou-se a história dos prefeitos com a Inauguração do Salão em homenagem aos Prefeitos no Paço Municipal através de pinturas a óleo em 2012. Continuando a valorizar a paisagem cultural foi assentado o Busto de Padre Gomes diante da Casa da Memória, em julho de 2011. A Administração restaurou a Estação da Mogiana de Guedes, em março de 2012.

Dispondo dos Estatutos do mesmo para complementá-lo faltava ser aprovada pela Câmara Municipal a Lei de Tombamento para o CONPHAAJ. Com o apoio do Executivo aprovou-se a mesma em novembro de 2012. Faltava a criação e aprovação do Regimento Interno do Conselho, com o apoio do Executivo foi elaborado tal documento, também apoiado pelos vereadores em 2014. Intenso trabalho do colegiado fez preservar os dez primeiros imóveis históricos de Jaguariúna presentes na criação e nos primeiros anos da Vila Bueno que se tornara Distrito de Paz de Jaguary.

A primeira etapa de perpetuação do patrimônio é o seu Inventário. Este já garante a sua preservação. Assim aconteceu quando em 27 de dezembro de 2016 foram preservados dez imóveis. Os conselheiros perseveraram, em sua luta, preservando mais doze imóveis até o presente momento. Assim o Executivo atual assinou Seis Decretos de Inventário de 2019 a 2023. Concluiu-se o restauro do complexo arquitetônico da Fazenda da Barra. Em 2023 foi concedida a isenção do IPTU aos patrimônios inventariados. E o Conselho do Patrimônio segue em sua árdua marcha com o necessário apoio dos Prefeitos para salvar as memórias, a História, a Identidade deste Povo e Cidade.da cidade.

Tomaz de Aquino Pires