Prefeitura convida artistas e músicos a participarem do 23° Festival de Inverno e outros eventos do município

A Prefeitura da Estância de Amparo oferece oportunidades para que artistas, músicos e profissionais de arte e cultura possam se apresentar no 23° Festival de Inverno, a ser realizado em julho de 2024, e no calendário anual de eventos do município.

O chamamento público para os profissionais artísticos está aberto e as inscrições podem ser feitas até 13 de maio de 2024.

Com um investimento inicial de mais de R$500 mil na primeira fase de credenciamento, a ação do poder público demonstra o apoio aos talentos locais e regionais, buscando valorizar e incentivar todas as formas de expressão artística.

Participar é simples e acessível. O edital de participação está disponível no Jornal Oficial do Município do dia 24 de abril, no site www.amparo.sp.gov.br. Os documentos devem ser enviados de forma digital para o e-mail cultura@amparo.sp.gov.br.

“Esta é uma oportunidade única para artistas e profissionais da cultura mostrarem seus talentos, ganharem visibilidade e contribuírem para o enriquecimento do cenário cultural da nossa cidade e região”, comentou o Prefeito da Estância de Amparo, Carlos Alberto Martins.

Junte-se a nós e faça parte deste grande momento cultural.