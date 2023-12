Prefeitura cria 100 cargos para psicólogos e assistentes sociais escolares

Lei foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, 14 de dezembro. O concurso para admissão desses profissionais deve ser aberto no próximo ano

A Prefeitura de Campinas criou 100 cargos públicos, sendo 50 para psicólogos escolar e os outros 50 voltados para assistentes sociais escolar. A lei pode ser consultada no Diário Oficial desta quinta-feira, 14 de dezembro, em www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial/. A expectativa é de que o concurso para admissão desses profissionais seja aberto no próximo ano.

Os psicólogos e assistentes sociais serão contratados por concurso público e vão atuar nas escolas da rede municipal.

“Esses profissionais, dentro das suas competências, serão canais facilitadores para auxiliar a convivência ética nas escolas reforçando os programas que já existem como, por exemplo, os de combate ao bullyng, racismo e intolerâncias e assim garantem que o ambiente escolar seja permeado pelo respeito à diversidade”, explicou o secretário municipal de Educação, José Tadeu Jorge.

As práticas restaurativas e a Cultura de Paz são promovidas pela Secretaria Municipal de Educação, dentro das escolas, há mais de 10 anos e serão ampliadas com as novas contratações em cursos. “Esses profissionais vão estabelecer sistemáticas de apoio à saúde mental da comunidade escolar e fazer a análise e encaminhamentos relacionados as questões sociais”, contou Tadeu Jorge.

Para a Leandro Romanini, que está respondendo pelo departamento de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, a criação de novos cargos é sempre tratada com muito carinho. “Quando criamos cargos, já começa a expectativa da chegada de novos profissionais. Ainda mais neste caso, que são profissionais que não temos na nossa estrutura”, disse.

O salário desses profissionais é R$ 7.215,04 e os admitidos também recebem um auxílio alimentação de R$ 1.570,00. Para os psicólogos, a carga horária é de 36 horas semanais; já os assistentes sociais trabalham 30 horas semanais.