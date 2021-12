Prefeitura dá continuidade às cirurgias do Programa de Castrações Gratuita

A Prefeitura de Cosmópolis está dando continuidade às cirurgias do Programa de Castrações Gratuitas. A ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do setor de Zoonoses.

A atual Administração iniciou no começo deste ano as inscrições para o Programa. Para solicitar a castração, o morador deve protocolar o pedido na Prefeitura. A partir disso, os dados serão encaminhados para a pasta responsável, que avalia e marca uma data para a castração do animal.

Vale ressaltar que o morador é contemplado pelo Programa por meio de ordem de protocolos, devido à alta demanda de pedidos.

Para mais informações ligue (19) 3812-4373 ou entre em contato no WhatsApp (19) 99705 3718.