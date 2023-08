Prefeitura da Estância de Amparo teve as contas de 2021 aprovadas pelo TCE – Tribunal de Contas do Estado

Da Redação

Gestão eficiente e investimentos em tempos de garantia de pandemia aprovação unânime das contas

Na terça-feira, 29, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) emitiu um veredicto unânime que trouxe boas notícias para a Prefeitura da Estância de Amparo. As contas referentes ao ano de 2021, marcando o primeiro ano da administração do prefeito Carlos Alberto Martins, foram aprovadas pelo órgão fiscalizador. Esse resultado reflete uma gestão responsável e eficiente, que enfrentou desafios, especialmente relacionados à pandemia, e ainda conseguiu manter as finanças municipais em ordem.

Em 2021, Amparo registrou um superávit financeiro de 7,21%, um indicador sólido de que a gestão conseguiu controlar as finanças municipais de maneira eficaz. Além disso, a administração municipal manteve-se abaixo dos índices permitidos para despesas com pessoal, incluindo a folha de pagamento. Isso demonstra um compromisso firme em garantir a sustentabilidade financeira da cidade.

Outro destaque positivo nas contas de 2021 está relacionado à Educação. A Prefeitura de Amparo destinou 25% do orçamento para esse setor, cumprindo rigorosamente o que determina a legislação. Isso demonstra um comprometimento com o desenvolvimento educacional da comunidade.

Na área da Saúde, Amparo também se destacou, investindo mais de 20% do orçamento, superando as obrigações legais. Esse investimento foi essencial em um ano marcado pela pandemia, onde a cidade precisou enfrentar desafios importantes na área da saúde.

A administração municipal de Amparo cumpriu rigorosamente seus compromissos sociais, incluindo o pagamento de precatórios do ano. Isso demonstra uma gestão comprometida com a responsabilidade fiscal e o cumprimento das obrigações legais.

O prefeito Carlos Alberto Martins destacou que 2021 foi um ano difícil devido à pandemia, mas enfatizou que a administração conseguiu enfrentar esses desafios com sucesso. Foi implementado um Hospital de Campanha que desempenhou um papel crucial no atendimento à saúde da população, e foram feitos investimentos estratégicos em diversas áreas, incluindo tecnologia para a Educação, equipamentos de Segurança e a modernização de maquinários obsoletos.

A aprovação unânime das contas de 2021 pelo TCE é um reconhecimento do trabalho árduo e compromisso da Prefeitura da Estância de Amparo em garantir o bem-estar e o progresso da comunidade, mesmo diante de desafios exclusivos. O parecer agora será encaminhado à Câmara Municipal de Amparo para avaliação, marcando mais um passo na transparência e responsabilidade fiscal da administração municipal.