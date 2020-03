Prefeitura de Jaguariúna abre processo seletivo para contratar profissionais da saúde

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Saúde, abre nesta quarta-feira, dia 25 de março, um Processo Seletivo para contratação de técnico de enfermagem, médico clínico, motorista de ambulância, enfermeiro e enfermeiro para Serviço Móvel de Urgência.

O objetivo do processo seletivo é reforçar o sistema público municipal de Saúde no combate a pandemia do Covid-19.

A inscrição para o processo seletivo será gratuita. Os interessados devem enviar o currículo e todos documentos necessários para o email

chamamentocovid19@jaguariuna.sp.gov.br.

Importante ressaltar que no assunto do email o candidato a uma das vagas deve especificar o cargo de seu interesse. O período de recebimento do

e-mail será das 8h do dia 25 de março às 23h59 do dia 30 de março de 2020.

Confira o edital completo através do link:

https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MTAxMDA2

Foto: Ivair Oliveira