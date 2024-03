Prefeitura de Amparo abre inscrições para processo seletivo de professores e educadores de creche temporários

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de professores e educadores de Creche para contratação temporária, junto à Prefeitura da Estância de Amparo, visando suprir demandas essenciais na área da educação. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de abril de 2024 pelo site oficial www.avancasp.org.br.

O processo destina-se à contratação temporária de profissionais qualificados para os seguintes cargos:

•Professor de Educação Básica I (PEB I): para atuação junto às turmas de Pré-escola ou Ensino Fundamental.

•Professor de Educação Básica II (PEB II): para ministrar aulas de Educação Física nas turmas de Ensino Fundamental.

•Educador de Creche: para desempenhar funções em turmas de creche.

Os valores das inscrições variam conforme a categoria profissional: educador de creche, cuja formação exigida é o ensino médio completo R$74,00 e professores com magistério e/ou ensino superior completo R$86,00.

A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 19 de maio de 2024, às 9h, no município de Amparo. O edital pode ser pesquisado no Jornal Oficial do município de Amparo divulgado no dia 18 de março de 2024.

O processo seletivo terá validade de 1 (um) ano, a contar da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da prefeitura.

Os candidatos contratados estarão sujeitos às normas Constitucionais aplicáveis, à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ao Regime Geral de Previdência Social e demais leis municipais pertinentes, bem como às demais normas vigentes.

Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do AVANÇASP, por meio do Fale Conosco (e-mail) no endereço eletrônico www.avancasp.org.br ou pelo telefone (019) 3816-6835, de segunda a sexta-feira, úteis, das 09 às 17 horas (horário de Brasília).

Este processo seletivo representa uma oportunidade para profissionais da educação contribuírem de forma temporária e significativa para o desenvolvimento educacional do município de Amparo.