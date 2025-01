Prefeitura de Amparo atrai parcerias para capacitação de mão de obra

A Prefeitura da Estância de Amparo realiza parcerias para capacitar mão de obra, visando o aumento do nível de empregos e o atendimento das demandas do empresariado, por meio de uma “Escola de Profissões”. Com a parceria, tanto quem busca oportunidade, quanto quem contrata será beneficiado, com cursos e capacitações que possibilitarão a contratação de mão de obra especializada.

Na quinta-feira, 9, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Amparo, Fábio Staffocker, esteve reunido com empresários e técnicos da prefeitura, no Paço Municipal.

“Dialogamos sobre o aumento da oferta de mão de obra especializada e a necessária qualificação de trabalhadoras e trabalhadores para entrarem em uma empresa.

A Prefeitura está buscando um local para funcionar a Escola de Profissões, que deve ser efetivada com o estabelecimento de uma PPP – Parceria Público Privada”, ressaltou o secretário.

Ainda de acordo com o secretário, Amparo tem hoje pleno emprego, porém ainda há espaço para contratação de muitos profissionais qualificados. Nas próximas reuniões, representantes da Prefeitura devem se reunir com dirigentes de empresas de médio e pequeno porte, com o mesmo objetivo, para levantar as demandas.