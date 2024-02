Prefeitura de Amparo distribui uniformes e kits escolares gratuitos para 5 mil alunos na rede municipal de ensino

As aulas já estão em pleno andamento em Amparo, e a Prefeitura da Estância de Amparo, por meio da Secretaria de Educação, anuncia a segunda distribuição de uniformes e kits escolares gratuitos para beneficiar 5 mil alunos na rede municipal de ensino. A iniciativa inédita no município reforça o compromisso da administração com a educação e a igualdade de oportunidades para todos.

Um cronograma de entrega foi cuidadosamente organizado e várias escolas já receberam os materiais. Os kits de uniformes incluem camisetas, regatas, shorts, saia-shorts, calças e agasalhos, proporcionando conforto e promovendo a igualdade de condições para todos os alunos.

Essa iniciativa vai além da praticidade e segurança proporcionadas por um vestuário adequado; ela simboliza a valorização e o respeito à dignidade de cada estudante. A administração municipal reconhece que um ambiente educacional propício é crucial para o desenvolvimento pleno dos estudantes.

Além dos uniformes, a Prefeitura tem investido na modernização dos espaços de ensino do município. Renovações de pintura em algumas unidades, a implementação de um sistema de monitoramento 24 horas, lousas digitais e salas de informática são parte dos esforços contínuos para proporcionar um ambiente educacional estimulante e seguro.

O prefeito Carlos Alberto Martins expressou sua gratidão aos pais e responsáveis, professores, diretores escolares e funcionários das unidades educacionais pelo apoio e colaboração nesse processo. Ele destacou a compreensão de que a aquisição de uniformes pode representar um desafio financeiro para muitas famílias e ressaltou a importância desta distribuição.

“Essa distribuição não é apenas sobre uniformes, mas sobre garantir que cada aluno tenha igualdade de oportunidades para participar plenamente das atividades escolares, com autoestima fortalecida e sentimento de pertencimento ampliado”, completou o prefeito.

A entrega desses uniformes representa um marco na história de Amparo. A medida é esperada para trazer impactos positivos no desempenho acadêmico e no bem-estar de cada estudante na Rede Municipal de Ensino.

Investimento recorde em educação

A administração atual da prefeitura da Estância de Amparo direcionou aproximadamente R$250 milhões para iniciativas de aprimoramento do ensino público, evidenciando um comprometimento sem igual. Em 2021, foram investidos cerca de R$69 milhões, um aumento notável em relação aos anos anteriores. Esse montante saltou para R$85 milhões em 2022 e atingiu a impressionante marca de R$90 milhões no ano passado.

Comparado ao ano de 2020, que registrou um investimento de pouco mais de R$53 milhões, os R$90 milhões representam um aumento significativo de 70% nos investimentos em educação.

Em relação a 2018, quando o investimento foi de R$52 milhões, a diferença é igualmente destacada, com um aumento de 71%.

Conforme estabelecido pela Constituição Federal, os municípios devem alocar no mínimo 25% da receita proveniente de impostos para a manutenção e desenvolvimento do ensino e Amparo tem investido ainda mais do que valor indicado.