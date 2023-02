Prefeitura de Amparo inaugura Emef Professora Clarisse Jorge no Residencial Quintas de São Tiago

A Prefeitura da Estância de Amparo inaugurou uma nova escola no Residencial Quintas de São Tiago no sábado, 5. A Emef Professora Clarisse Jorge conta com capacidade para 250 alunos por período e possui biblioteca equipada com materiais didáticos para as crianças, ampla quadra de esportes e área de lazer com brinquedos adaptados para a faixa etária do ensino infantil. A unidade passa a receber os alunos já nesta segunda-feira, 6, e o investimento foi de R$ 1.092.889, 23.

No ato de inauguração, o prefeito da Estância de Amparo, Carlos Alberto Martins, lembrou que a unidade estava ociosa e as obras do prédio não haviam sido concluídas. Ele citou que boa parte da infraestrutura também havia sido furtada, o que fez com que a Prefeitura tivesse que investir pesado na recuperação do espaço.

“O que estamos inaugurando hoje [sábado] é uma fábrica de cultura, de conhecimento e de cidadania. Equipamos a escola com tudo o que há de primeira linha: sala de informática, ampla biblioteca, laboratório, tela interativa, playground, sistema de monitoramento 24 horas e tudo da melhor qualidade. A Escola Municipal Professora Clarisse Jorge não perde para nenhuma escola particular, pois além da excelente estrutura, temos o sistema Sesi de ensino”, destacou.

Além das autoridades, estiveram presentes na inauguração da escola os familiares da professora Clarice Jorge, que deu nome à escola.

Clarisse nasceu em 1913 e desde a infância tinha o sonho de ser professora. A partir de 1941, ela passou por diversas formações, incluindo Curso de Formação Profissional do Professor, Curso de Arte, Metodologia de Língua Portuguesa, entre outros.

Sua atuação como professora primária começou no ano seguinte, em 1942, na Escola Mista do Bairro Córrego.

No total, foram 35 anos dedicados à educação pública. Uma placa com a trajetória da professora também foi fixada na escola.

Além desta unidade, o prefeito de Amparo disse que outra escola, no Jardim Camandocaia, será inaugurada no próximo sábado, dia 11. Ele também destacou que todas as crianças receberão kits escolares para a volta às aulas e uniformes, que devem ser entregues nas próximas semanas.

O secretário de Cultura, Antônio Carlos Ferreira de Oliveira, aproveitou a ocasião e anunciou a parceria com a Secretaria de Educação, que levará projetos de musicalização às escolas da rede.

A placa da escola foi inaugurada pela secretária de Educação, Cristiane Louize Stocco, vereadores, a diretora da escola, Maria Carolina Carneiro Pinto, e a sobrinha de Clarisse Jorge, Ana Maria Beira.

Fotos: Roger Areias