PREFEITURA DE AMPARO PRORROGA DECRETO DE FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS DE CONTROLE DA PANDEMIA

O acompanhando observa as consequências da liberação nos números de Covid-19 na cidade

A Prefeitura de Amparo prorrogou hoje o Decreto Municipal 6.346, que flexibiliza as regras de contenção da pandemia e enfrentamento ao coronavírus. Por mais 14 dias, a partir de hoje, os moradores e estabelecimentos comerciais e industriais de Amparo devem continuar seguindo as regras estaduais do Plano São Paulo.

As regras são: obrigatório distanciamento de 1 metro entre as pessoas, obrigatório uso de máscara em todos os ambientes, aglomerações continuam proibidas e não há mais restrições quanto ao horário e ocupação de comércios e serviços.

A Prefeitura de Amparo continua acompanhando as consequências da liberação nos números de Covid-19 na cidade para determinar quais serão as próximas medidas a serem tomadas daqui 2 semanas.