Prefeitura de Amparo realiza campanha para ajudar famílias de Socorro

A Prefeitura da Estância de Amparo, por meio do Fundo Social de

Solidariedade, iniciou uma campanha para arrecadação de móveis e

utensílios de cozinha para as vítimas das chuvas do município de

Socorro.

A campanha acontece do dia 5 de janeiro ao dia 16 de janeiro, com os

pontos fixos de coleta nas Subprefeituras dos Distritos de Arcadas,

Três Pontes e no Fundo Social de Solidariedade, que fica na Rua Gustavo

de Souza, n°108, Bairro Ribeirão.

Para doação de móveis, a retirada pode ser agendada pelo telefone ou

WhatsApp do Fundo Social de Solidariedade: (19) 3807-9400.

Todos os itens arrecadados serão distribuídos pelo Fundo Social de

Solidariedade de Socorro às famílias que necessitam.

Para informações ou dúvidas, entre em contato pelos telefones do

Fundo Social de Solidariedade: (19) 3808-1277 ou (19) 3807-9400.

Na terça-feira, 3, a Prefeitura de Amparo também disponibilizou dois

caminhões pipa, de 6 mil e 15 mil litros, para auxiliar na limpeza das

ruas da cidade, que estavam cheias de lama devido às fortes chuvas que

atingiram o local na segunda-feira, 2.

Segundo a medição do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de

Desastres Naturais (Cemaden) choveu 116,6 milímetros em apenas três

horas, entre 18h10 e 21h10 da segunda-feira. O índice, conforme a

medição, corresponde a cerca de 41% da média de chuva para o mês de

janeiro, que é de aproximadamente 282 milímetros. Apesar dos estragos,

não há desaparecidos, feridos ou vítimas fatais.