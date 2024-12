Prefeitura de Amparo recebe equipamentos para maior obra de saneamento da história da cidade

Na terça-feira, 17 de dezembro, chegaram à Estação de Tratamento de Esgoto de Amparo toneladas de materiais de construção para a execução da maior obra de saneamento da história do município. A iniciativa, realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da SP ÁGUAS, em parceria com a Prefeitura da Estância de Amparo, visa ampliar e modernizar a rede de esgoto da cidade e seus distritos, garantindo maior qualidade de vida e cuidados com o meio ambiente.

O valor total da obra está estimado em mais de R$ 132 milhões, com a previsão de conclusão em 38 meses.

A ação envolve a instalação de tubulações de última geração, fabricadas com materiais de alta durabilidade e resistência, além de conexões e outras peças essenciais para substituir ou ampliar a rede de esgoto existente em Amparo. Um dos pontos destacados nesta obra é a ausência de utilização de amianto ou qualquer produto derivado deste material, que é prejudicial à saúde.

Com a construção e reforma do sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, a cidade de Amparo e seus distritos terão um sistema eficiente de esgoto tratado, com destinação adequada e sem impactos ambientais. A obra representa um grande avanço para o município, refletindo o compromisso com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da população.

O prefeito Carlos Alberto Martins destacou a importância da obra para o futuro de Amparo. “Esta é uma obra histórica para nossa cidade. Além de garantir um saneamento adequado e tratar o esgoto de forma responsável, estamos cuidando da saúde da população e preservando nosso meio ambiente. O Governo do Estado e a Prefeitura de Amparo estão trabalhando juntos para oferecer uma infraestrutura mais moderna e de qualidade, refletindo nosso compromisso com o bem-estar de todos os cidadãos”, disse.