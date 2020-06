Prefeitura de Amparo recebe R$ 100 mil para o custeio da saúde pública

O deputado Edmir Chedid (DEM), membro efetivo da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa (Alesp), garantiu mais R$ 100 mil no orçamento estadual à prefeitura de Amparo. O recurso financeiro, destinado a partir de uma emenda voluntária, será destinado ao custeio da saúde pública após convênio que será firmado entre a administração municipal e a Secretaria de Estado da Saúde.

O repasse está fundamentado num projeto elaborado pela prefeitura de Amparo, que comprovou a importância do investimento à manutenção e consequente ampliação das atividades realizadas em benefício da comunidade. Também atende a reivindicação do vereador Hélio Favoretto e de representantes da sociedade civil organizada, que demonstraram preocupação com a saúde pública.

“O investimento será destinado para o custeio da Atenção Primária à Saúde, do Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, a administração municipal poderá direcionar o recurso financeiro para o financiamento dos serviços realizados pelas equipes de saúde da família ou pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A intenção é garantir melhorias aos que utilizam o SUS”, disse o parlamentar.

Além deste benefício à prefeitura de Amparo, Edmir Chedid já havia repassado no início deste ano outros R$ 100 mil ao setor cultural. Neste caso, o investimento foi destinado por meio de emenda impositiva ao orçamento estadual. “Com isso, conseguimos R$ 200 mil à prefeitura somente em 2020. Apesar dos benefícios, já solicitei mais investimentos à comunidade”, finalizou.

Indicações

Além de Amparo, Edmir Chedid indicou ainda, por meio de emendas voluntárias ao orçamento estadual, o repasse de mais R$ 500 mil à prefeitura de Bragança Paulista, de R$ 300 mil à prefeitura de Serra Negra e de R$ 200 para a prefeitura de Atibaia. No total, o parlamentar conquistou R$ 3 milhões para as prefeituras de 23 municípios do interior paulista.

Outros 19 municípios também receberão R$ 100 mil a partir da atuação parlamentar pela melhoria da saúde, como Águas de Lindoia, Bom Jesus dos Perdões, Itatiba, Jaguariúna, Jarinu, Joanópolis, Lindoia, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pedreira, Piedade, Pinhalzinho, Piracaia, Santo Antônio de Posse, Socorro, Tuiuti e Vargem