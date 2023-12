Prefeitura de Artur Nogueira abre inscrições para Campeonato de Futsal de Verão 2024

Interessados devem se dirigir ao Ginásio de Esportes a partir desta segunda-feira (04); vagas abertas para categorias feminino e masculino

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Esporte, Lazer & Juventude, abre inscrições para o Campeonato de Futsal de Verão 2024 (feminino e masculino). A pasta já começou os preparativos do evento que está previsto para começar em 15 de janeiro de 2024.

Os times interessados em participar deverão se dirigir ao Ginásio de Esportes Maurício Sia, a partir desta segunda-feira, dia 04 de dezembro, até o dia 15 de dezembro. O horário de funcionamento é das as 8h às 17h.

O secretário de Esportes, Caio Rodrigues, se empolga com o início de mais um campeonato. “O pessoal está sempre engajado com as iniciativas da Prefeitura, e ficamos felizes em fazer parte de uma cidade que respira esporte. Vamos começar 2024 com o pé direito”, exclamou.