Prefeitura de Artur Nogueira amplia pontos de arrecadações para o Sul

Agora, doações de água potável, alimentos não perecíveis e outros itens também podem ser levadas à Casa da Agricultura e em todos os PSFs

A Prefeitura de Artur Nogueira ampliou os pontos de arrecadação dos itens essenciais para auxiliar às famílias que têm enfrentado dificuldades devido às fortes chuvas e inundações.

Além do Fundo Social e da sede da Guarda Civil Municipal (GCM), os moradores podem fazer as doações na Casa da Agricultura e nos postos de saúde do município.

A ação é liderada pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e pelo Fundo de Solidariedade, e conta com o apoio das Secretarias de Segurança e Defesa Civil, de Agricultura, e de Saúde.

De acordo com a diretora de Assistência e Desenvolvimento Social, Daiane Mello, os moradores podem colaborar doando água potável, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal (principalmente fraldas e absorventes), produtos de limpeza, colchões e roupas de cama, além de rações e coleiras para cães e gatos.

“É fundamental que os produtos sejam entregues etiquetados (masculino ou feminino, tamanho), com o lacre original, garantindo a integridade e segurança durante o transporte e distribuição”, frisa.

O prefeito Lucas Sia ressalta que a contribuição de cada um, por menor que seja, fará toda a diferença. “O Rio Grande do Sul precisa da nossa ajuda. Vamos nos unir em prol daquelas pessoas que foram tão afetadas pela tragédia”, apela.

Onde doar?

-Fundo Social de Solidariedade – Rua Nossa Senhora das Dores, 326, Centro

-Sede da Guarda Civil Municipal (GCM) – Rua 10 de Abril, 629, Centro

-Casa da Agricultura – Rua Nossa Senhora das Dores, 325, Centro

-Todos os Postos de Saúde (procure o mais próximo da sua casa)

Os itens serão recebidos de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

“Qualquer contribuição é bem-vinda,” ressalta a primeira-dama e presidente do Fundo Social nogueirense, Simone Sia Rissato. “Não podemos nos esquecer dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul que neste momento sofrem ao perder suas casas, seus pertences e até familiares. Vamos mostrar que somos uma cidade unida e amiga”, incentiva.

Todos os itens arrecadados serão encaminhados ao Fundo Social do Estado de São Paulo, que se encarregará de direcioná-los ao Rio Grande do Sul, onde serão distribuídos às famílias afetadas pela catástrofe.

Segundo o Governo de SP, o transporte dos insumos será feito pelas companhias aéreas Gol e Azul que se voluntariaram para enviar as doações por meio aéreo, devido os diversos bloqueios nas estradas.