OR – Prefeitura de Artur Nogueira anuncia ações importantes na Secretaria de Saúde.

Na manhã desta sexta (07), a Prefeitura de Artur Nogueira anunciou ações que visam prevenir, cuidar e melhorar os atendimentos de saúde básica no município.

A campanha de vacinação contra o Sarampo, mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti e o anúncio de atendimento de demandas espontâneas na UBS Terezinha Vicensotti foram medidas adotadas pela Prefeitura para intensificar os atendimentos aos munícipes.

A Campanha de vacinação contra o sarampo acontecerá dos dias 10 de fevereiro a 13 de março deste ano, tendo o dia 15 de fevereiro como “DIA D” da mobilização nacional. A princípio, a campanha tratará da imunização dos grupos prioritários, que são:

Crianças a partir de 05 anos a adolescentes até 19 anos, 11 meses e 29 dias.

Toda a população a partir de 06 meses até 59 anos, 11 meses e 29 dias(para atualização da situação vacinal).

As vacinas estarão disponíveis nas unidades de saúde: UBS Jardim do Lago, UBS Bom Jardim, UBS Coração Criança, UBS Sacilotto, UBS Blumenau, UBS São VIcente de segunda a sexta feira, das 09:00 às 15:00, e também na UBS Espaço Mãe e Filho, das 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 19:00; aos sábados a UBS Espaço Mãe e Filho também realizará a Vacinação das 08:00 às 11:00. No “DIA D” (15/02), as vacinas serão realizadas das 08:00 às 17:00, nas unidades de saúde acima citadas.

Além da vacinação contra o Sarampo, a Prefeitura de Artur Nogueira também disponibilizará doses da vacina contra a Febre Amarela, para toda a população a partir de 09 meses de idade, com a intenção de que seja realizada a atualização da situação vacinal; além disso, as crianças de 04 a 07 anos que ainda não receberam a dose de reforço deverão comparecer aos postos de vacina para regularizar a carteirinha de vacinação.

Os munícipes que tiverem a intenção de obter as doses de vacina, deverão comparecer às Unidades Básicas de Saúde munidos da carteira de vacinação.

Mutirão contra o mosquito Aedes Aegypti.

Com a Proximidade das festividades do CARNARTUR 2020, a Secretaria de Saúde também intensificará os mutirões de combate ao mosquito Aedes Aegypti, que já vem acontecendo em todas as regiões do município

. No sábado (15), será a vez da região central de Artur Nogueira de receber a atenção dos agentes de Vigilância em Saúde da prefeitura.

“É muito importante que os munícipes recebam e atendam às solicitações dos nossos agentes de saúde. Estamos todos focados e trabalhando firmes para eliminarmos qualquer foco de criadouro do mosquito, e contamos com toda a população nogueirense para esse trabalho”, afirma Marcelo Silva, Coordenador de Vigilância em Saúde de Artur Nogueira.

Atendimento de 12 horas de demanda espontânea na UBS Terezinha Vicensotti.

Outra novidade importante é que a UBS Terezinha Vicensotti passará a ter atendimentos de demanda espontânea, todas as segundas-feiras das 07h da manhã às 19h da noite.

Os atendimentos serão realizados por médicos plantonistas, sendo necessária somente a apresentação do cartão do SUS. “A demanda espontânea é realizada sem agendamento prévio e busca atender aqueles que procuram pelo pronto atendimento, o procedimento é composto pela triagem e consulta a médica.”

explica a secretária de saúde, Sandra Banin Gaido.

“Essa é mais uma conquista para nossa cidade e para o povo nogueirense. É motivo de orgulho ver os nossos objetivos sendo implementados e funcionando, não tenho dúvidas de que este é mais um passo dado, e que vai ajudar toda a nossa população.”, afirma o Prefeito Ivan Vicensotti.