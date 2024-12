Prefeitura de Artur Nogueira anuncia inscrições das oficinas culturais gratuitas 2025

Interessados podem se inscrever de 2 a 6 de dezembro em oficinas de Balé, Desenho, Capoeira ou Teatro

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, abriu as inscrições para as oficinas gratuitas de Balé, Desenho e Teatro no Centro Cultural Tom Jobim. As inscrições estarão abertas de 2 a 6 de dezembro e são uma excelente oportunidade para quem deseja se envolver com a arte, seja para aprimorar habilidades ou começar uma nova atividade cultural.

As oficinas são destinadas a diferentes faixas etárias e estão organizadas em diversos horários, para atender a todos os interessados. A oficina de Balé oferece aulas no período da manhã e tarde, enquanto as de Desenho também acontecem nesses mesmos horários. Já as oficinas de Teatro estão disponíveis nos períodos da manhã, tarde e noite, proporcionando flexibilidade para quem busca um horário mais acessível.

As inscrições podem ser feitas diretamente no Centro Cultural Tom Jobim, que estará aberto para o atendimento nos seguintes horários: das 09h às 11h e das 14h às 16h. Para se inscrever, os interessados devem apresentar cópias do RG/CPF do aluno, do RG/CPF do responsável (quando necessário) e um comprovante de residência atualizado.

Ieda Ribeiro, secretária de Cultura & Turismo, afirma que essa é uma oportunidade única de participar de atividades culturais de qualidade e totalmente gratuitas. “Estamos promovendo o desenvolvimento artístico e a inclusão social em nossa cidade. Mas é importante frisar que as vagas são limitadas, por isso, é importante que os interessados se inscrevam o quanto antes para garantir a participação”, pontua.

SERVIÇO

Inscrições para as oficinas: 2 a 6 de dezembro

Horário de Inscrição: 09h às 11h e 14h às 16h

Local: Centro Cultural Tom Jobim

Documentos necessários: RG/CPF do aluno, RG/CPF do responsável (quando aplicável) e comprovante de residência atualizado.

Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Artur Nogueira