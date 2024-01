Prefeitura de Artur Nogueira anuncia volta às aulas e melhorias na rede municipal

Creches retornam na próxima terça (23); já a Pré-escola, Ensino Fundamental e EJA retornam dia 5 de fevereiro

Com o início do ano letivo se aproximando, a Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Educação, anuncia as datas de retorno às aulas e uma série de melhorias realizadas durante o período de férias nas instituições educacionais do município.

As creches, destinadas a crianças de 0 a 3 anos, retornam na próxima terça-feira (23). Já a pré-escola, para crianças de 4 e 5 anos, o Ensino Fundamental 1 (1º ao 5º ano) e a Educação de Jovens e Adultos (EJA), terão as atividades retomadas no dia 5 de fevereiro.

De acordo com a secretária da pasta, Débora Sacilotto, durante as férias escolares, algumas creches e escolas passaram por uma série de melhorias. “Embora muitos destes serviços ocorram ao longo do ano, alguns específicos foram intensificados durante as férias escolares, aproveitando a ausência dos estudantes”, pontua.

Entre as medidas, se destacam: dedetização; desratização; desinfecção da areia; limpeza de caixas d’água e reparo em reservatório; troca de pisos, azulejos e realização de reparos elétricos e hidráulicos em algumas escolas; continuidade do serviço de pintura que já estava em andamento; limpeza pesada, como lavagem de cortinas e colchões nas creches.

Além disso, nos próximos dias, os profissionais de educação participarão de encontros formativos, visando a reflexão das práticas para o aprimoramento do trabalho realizado.

“Cada melhoria realizada durante as férias foi pensada para oferecer o melhor em termos de segurança e conforto aos nossos alunos. Estamos ansiosos para recebê-los de volta às salas de aula”, conclui Sacilotto