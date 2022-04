Prefeitura de Artur Nogueira cumpre compromisso e inicia entrega de cartões-alimentação Promessa de campanha foi atendida e beneficiará centenas de servidores públicos

O tão aguardado Cartão-Alimentação em Artur Nogueira chegou e, agora, os servidores públicos da cidade poderão usufruir do benefício que substitui as antigas cestas básicas. A Prefeitura nogueirense iniciou a entrega nesta quarta-feira (13) e afirma que a concretização do auxílio é mais uma promessa de campanha firmada pelo prefeito Lucas Sia.

O chefe do Poder Executivo Municipal reafirmou que a conquista facilitará a vida do funcionário público e trará mais renda para a cidade. “Esta é mais um compromisso que está sendo cumprido e que beneficiará muitos servidores. Com o cartão, os servidores poderão escolher quais itens desejam comprar. Além disso, o fornecimento de cartões de vale-alimentação contribui ainda mais para o fomento do comércio local, uma vez que ele poderá ser usado em supermercados da cidade”, pontuou.

A conquista demandada há anos é fornecida em cartão magnético e terá o valor mensal de R$ 150. Sendo assim, o benefício está sendo destinado ao servidor que recebe salário base de até R$ 1.813,85. O cartão está sendo adotado a partir deste mês de abril para que não haja oneração nos cofres públicos, visto que as licitações de cestas básicas para os meses de fevereiro e março já haviam sido feitas.

O valor do vale-alimentação é corrigido pelo Índice de Preços No Consumidor (INPC), tendo como base o aumento do valor da cesta básica anterior. De acordo com o Executivo, o cartão será pago até o dia 15 de cada mês, a partir de abril de 2022.

As despesas do Programa Municipal Cartão Auxílio Alimentação correrão por dotação própria constante do orçamento do município, elaborados anualmente através do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).