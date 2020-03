Prefeitura de Artur Nogueira dá início a campanha de vacinação contra influenza

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da secretaria de saúde dá início a campanha de vacinação contra Influenza nesta segunda feira (23), a 1ª etapa será para Idosos acima de 60 anos e Profissionais de Saúde. Seguindo às orientações da OMS e assegurando a proteção neste momento de pandemia, a prefeitura garantiu que a vacinação ocorresse na própria residência. Portanto, não haverá necessidade dos idosos saírem de casa.

“Seguindo as orientações do ministério da saúde, vamos dar início nesta segunda (23) à campanha de vacinação contra a influenza. E por toda a questão que está envolvendo não só o Brasil, como o mundo, nós aqui em Artur Nogueira iremos dar uma atenção toda especial aos nossos idosos, e por isso, nossos profissionais da saúde irão até às casas dos idosos para realizar a vacinação”, declara o Prefeito, Ivan Vicensotti.

O procedimento de solicitação acontecerá através de ligação. O idoso deve ligar no Posto de Saúde mais próximo de sua residência e fornecer o nome completo, endereço e telefone para que a equipe de enfermagem possa ir até a residência aplicar a vacina.

Seguem os telefones

• PSF – Jardim do Lago Telefone: 3827-9000 Ramal: 9143

• PSF – Terezinha Vicensotti Telefone: 3877 2146

• PSF – Rural Telefone: 3877 1762

• PSF – Laranjeiras Telefone 3877 1704

• PSF – São Vicente Telefone 3827 9000 Ramal: 9182

• PSF – Planalto Telefone 3827 9000 Ramal: 9038

• PSF – Sacilotto Telefone 3827 2259

• PSF – Coração Criança Telefone 3827 1911

• PSF – Bom Jardim Telefone 3827 4550

• PSF – Parque dos Trabalhadores – 3827 9000 Ramal 9130

• PSF – Blumenau – 3827 9000 Ramal 9101

POSTOS DE VACINAÇÃO

A campanha de vacina da Influenza começa dia e o dia “ D” será no dia 09/05/2020. Segue horário e endereço dos Postos de Vacinação.

• PSF – Terezinha Vicensotti

Endereço: Av Luiz Spadaro Cropanize S/N

Horário: 09:00 às 15:00 horas

Bairro: Conservani

• PSF – Jardim do Lago

Endereço: Rua Luís Rossetti, S/N

Horário: 09:00 às 15:00 horas

Bairro: Itamaraty

• PSF – São Vicente

Endereço: Rua Clóvis dos Santos, S/N

Horário: 09:00 às 15:00 horas

Bairro: Bom Jardim

• PSF – Coração Criança

Endereço: Rua Ricco Guidolin S/N

Horário: 09:00 às 15:00 horas

Bairro: Caic

• PSF – Bom Jardim

Endereço: Antônio Peloia , 400

Horário: 09:00 às 15:00 horas

Bairro: Bom Jardim

• PSF – Sacilotto

Endereço: Rua Dário Caetano, 477

Horário: 09:00 às 15:00 horas

Bairro: Sacilotto

• PSF Blumenau

Endereço: Rua São Paulo, 400

Horário: 09:00 às 15:00 horas

Bairro: Blumenau

• Espaço Mãe e Filho

Endereço: AV 15 de novembro, 1555

Horário: 07:00 as 19:00 horas

Bairro: Jardim Planalto.

Atenção: A partir de quarta-feira (25) iniciará a vacinação contra influenza, no esquema de “Drive Thru”. O Departamento de Saúde solicita que o acompanhante ou o Motorista abra a porta do carro para evitar a contaminação COVID -19 e facilitar o acesso na hora da aplicação da vacina. As tendas “Drive Thru” estarão dispostas em frente das seguintes Unidades de Saúde, segue abaixo local e endereço:

• PSF Terezinha Vicensotti

Endereço: Av Luiz Spadaro Cropanize S/N

Horário: 07:00 as 17:00 horas

• Espaço Mãe e Filho

Endereço: AV 15 de Novembro, 1555

Horário: 07:00 as 19:00 horas.

Escolas que estarão realizando a vacina contra Influenza.

EMEF Francisco Cardona.

Rua Humberto Rossetti, 711 – Ouro Branco

Atendimento: 8 às 15 horas

EMEF Prefeito Ederaldo Rossetti

Rua Vereador Luiz Guidotti, 335

Parque dos Trabalhadores – CAIC

Atendimento: 8 às 15 horas.