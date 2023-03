Prefeitura de Artur Nogueira desburocratiza informação e lança Carta de Serviços à população

Sempre prezando pela transparência e pela eficácia dos atendimentos, a Prefeitura de Artur Nogueira torna pública a Carta de Serviço ao Usuário. O documento reúne informações como prazos, locais, formas de acessar os serviços públicos, descrição e finalidade de cada serviço, quais são os compromissos com o atendimento e quais são os padrões estabelecidos pela Administração Municipal.

O prefeito Lucas Sia (PSD) pontua que, com o instrumento, o Executivo tem simplificado a busca por informações e aumentado a eficácia e efetividade dos atendimentos. “Por meio da Carta de Serviço, esclarecemos as atividades desempenhadas pela Prefeitura de forma transparente, com a preocupação de sempre servir à população nogueirense”, frisou.

Para a secretária de Administração, Glauci Barbosa, o documento também fortalece a credibilidade e a confiança da sociedade na Prefeitura nogueirense.

A Carta de Serviços foi desenvolvida pela Secretaria de Comunicação com informações colhidas pela Ouvidoria Geral junto às secretarias municipais.

COMO ACESSAR

A carta pode ser acessada pelo Site Oficial da Prefeitura, pelo seguinte link <http://arturnogueira.sp.gov.br/cartaservico/Carta-de-Servicos-Digital.pdf>. Os serviços estão listados por Secretaria, indicando-se as divisões e áreas que são responsáveis por gerenciar a prestação de cada serviço.

Para maiores informações ou esclarecimentos quanto aos serviços que são oferecidos on-line ou presencialmente pela Prefeitura, favor entrar em contato pelo Canal da Ouvidoria, pelo (19) 3827-9710 – WhatsApp.

A elaboração do documento atende requisitos do IEG-M e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Além disso, a Carta de Serviços vai ao encontro da Lei Federal nº 13.460/2017.

Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Artur Nogueira