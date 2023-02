Prefeitura de Artur Nogueira divulga 40 vagas em empresa de telemarketing

Processo seletivo acontece dia 28 de fevereiro, no Centro Cultural; carta de encaminhamento deve ser retirada até dia 27 no Poupatempo

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), divulga 40 vagas de emprego para Operador de Telemarketing. As oportunidades são oferecidas pela empresa Motiva, na modalidade Home-Office.

As vagas não exigem experiência, no entanto, é necessário ser maior de18 anos, e ter Ensino Médio completo ou estar cursando.

A empresa Motiva conta com mais de 15 anos de experiência e sempre oferece oportunidades de mudança de cargos e setores.

PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo acontece no dia 28 de fevereiro, às 10h, no Centro Cultural Tom Jobim. Os interessados, devem retirar a carta de encaminhamento no PAT (dentro da unidade do Poupatempo) até a segunda-feira (27 de fevereiro).

No dia do processo seletivo, o morador deve apresentar o RG, CPF, carta de encaminhamento, currículo e caneta.

O Centro Cultural Tom Jobim está localizado na Rua São Sebastião, 300, no Centro. Já o Poupatempo na Rua Alice Pereira Mansur, nº 51, na Vila Queiroz.

_____________________________________________________________

FOTO: ARQUIVO/PREFEITURADEARTURNOGUEIRA