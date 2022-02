Prefeitura de Artur Nogueira divulga convocados do Programa Bolsa-Trabalho

Município contou com 173 inscritos, mas só 100 foram selecionados; veja se você é um deles

Os candidatos às vagas do programa Bolsa-Trabalho já podem conferir a lista de convocação no Diário Oficial do Estado. De acordo com a secretaria de Administração, foram oferecidas 100 oportunidades para Artur Nogueira, cujos beneficiados receberão bolsa-auxílio de R$ 540 por 5 meses e trabalho em órgãos públicos por 4 horas diárias em 5 dias da semana.

As inscrições estiveram abertas por quase um mês e podiam ser feitas diretamente no site “Bolsa do Povo” e no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). Em Artur Nogueira, 173 pessoas manifestaram interesse e se candidataram às vagas.

A Prefeitura Municipal frisa que todos os convocados irão receber uma ligação da Prefeitura informando local, data e documentos necessários para aderir ao Programa. Portanto, os candidatos devem ficar atentos ao telefone cadastrado no ato da inscrição.

As adesões acontecem até o dia 03 de março e as atividades se iniciarão em 07 de março. O candidato que não comparecer até a data marcada será automaticamente desclassificado e o governo estadual fará uma nova convocação com nomes da lista de espera.

A lista de convocados pode ser conferida clicando aqui

Os cidadãos inscritos foram selecionados pelo governo estadual, conforme parâmetros do questionário socioeconômico, com priorizações de mulheres arrimo de família, maiores encargos familiares, tempo de desemprego e maior idade.

O PROGRAMA

Os selecionados receberão bolsas no valor de R$ 540 durante cinco meses e irão exercer atividades de trabalho em órgãos públicos, com carga horária de quatro horas por dia, durante cinco dias da semana. Além disso, participarão de cursos de qualificação profissional e receberão apoio à empregabilidade, por meio do PAT.

Os beneficiários poderão escolher seis opções de cursos profissionalizantes virtuais da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), com duração de 80 horas, nas áreas de Auxiliar de Controle de Produção e Estoque, Gestão Administrativa, Gestão de Pessoas, Organização de Eventos, Rotinas e Serviços Administrativos e Secretariado e Recepção.