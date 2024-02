Prefeitura de Artur Nogueira divulga novas vagas de emprego com salários até R$ 3,5 mil

Oportunidades são para empresa La Vita Alimentos; interessados devem retirar a carta de encaminhamento no PAT até dia 22 de fevereiro

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulga um novo processo seletivo. As oportunidades são oferecidas pela empresa La Vita Alimentos.

São vagas para variados cargos e salários, para candidatos do sexo masculino e feminino. Confira:

-Auxiliar de Expedição – Salário R$ 1.976,75 – 2º TURNO – (4 vagas) – Ensino Médio

Completo (MASCULINO)

-Assistente Logístico – Salário R$ 2.457,26 – (1 vaga) – Ensino Médio Completo (MASCULINO)

-Analista de PCP – Salário R$ 3.500,00 – (1 vaga) – Ensino Superior Completo (MASCULINO)

-Analista de Departamento Pessoal – Salário 3.500,00 – (1 vaga) – Ensino Superior Completo (FEMININO)

Os benefícios incluem refeição no local, vale alimentação, vale café, seguro de vida, fretado ou ajuda de custo.

PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo acontecerá na próxima sexta-feira (23), na sala de reuniões do Paço Municipal (Prefeitura), localizado na Avenida XV de Novembro, 1.400, no Jardim Planalto. As senhas serão entregues por ordem de chegada, a partir das 9h.

Os interessados devem retirar a carta de encaminhamento até o dia 22 de fevereiro (quinta-feira), no PAT (Poupatempo) – localizado na Rua Alice Pereira Mansur, 51, Jardim Amaro.

SERVIÇO

Processo seletivo da La Vita Alimentos

Data e horário: 23 de fevereiro, às 9h

Local: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal

(retirar a carta de encaminhamento no PAT, até dia 22 de fevereiro)