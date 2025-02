Prefeitura de Artur Nogueira divulga processo seletivo em empresa de nutrição

São oferecidos cargos de Auxiliar de Cozinha, Cozinheiro e Meio Oficial de Cozinha, com salários que variam de R$ 1.801,89 a R$ 2.002,00

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulga um processo seletivo para vagas de emprego na área de cozinha, oferecido pela empresa Essencial Nutrição.

As oportunidades disponíveis são para os cargos de Auxiliar de Cozinha, Cozinheiro e Meio Oficial de Cozinha, com salários que variam de R$ 1.801,89 a R$ 2.002,00, além de benefícios como vale alimentação, refeição no local, convênio médico, auxílio creche, plantão psicológico, atendimento nutricional e Day Off no aniversário.

COMO SE CANDIDATAR

Para se candidatar, os interessados devem ter experiência em cozinha industrial e ensino fundamental completo. O processo seletivo ocorrerá no dia 21 de fevereiro (sexta-feira), às 9h, na Prefeitura de Artur Nogueira, localizada na Rua XV de Novembro, nº 1400, no Jardim Planalto.

As senhas serão entregues por ordem de chegada, e os candidatos devem retirar a carta de encaminhamento no PAT (Poupatempo) até o dia 20 de fevereiro (quinta-feira).