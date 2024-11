Prefeitura de Artur Nogueira encerrará ano letivo de 2024 com plantio de mudas

Alunos dos 5º anos da Rede Municipal participarão da ação no dia 26 de novembro, na Praça do bairro Ida Sia

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio das Secretarias de Meio Ambiente e de Educação, realizará pelo quarto ano consecutivo o plantio de mudas de árvores com estudantes da rede municipal.

A ação, que celebra a conclusão do Ensino Fundamental I, ocorrerá no dia 26 de novembro, às 9h, na Praça do Bairro Ida Sia, localizada entre a Rua Nair Fontana Rodrigues e a Avenida Belizário Neves.

Estudantes e professores dos 5ºs anos, além de pais, responsáveis e autoridades municipais, participarão do evento que também atende à Lei Municipal n° 3.462, de 21 de fevereiro de 2020. A lei, de autoria do vereador Professor Adalberto (PSD), incentiva o plantio de árvores pelos estudantes da rede municipal, promovendo a consciência ambiental desde cedo.

Tamiris Artuzi, secretária de Meio Ambiente, reforça a importância dessa iniciativa. “Esse plantio não é apenas simbólico, é um marco de responsabilidade e conexão com a natureza para nossos alunos. A ação mostra que, juntos, podemos contribuir para uma cidade mais verde e saudável.”

A secretária de Educação, Débora Sacilotto, destaca que Meio ambiente é um tema previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Portanto é imprescindível que sejam desenvolvidas ações pedagógicas que oportunizem tais vivências às crianças.

“É uma forma de ensinar aos estudantes o valor de cuidar do meio ambiente e de deixar um legado para o futuro. Essa experiência prática fortalece o que eles aprendem em sala de aula sobre sustentabilidade e cidadania.”

A ação reunirá 25 turmas do quinto ano em uma manhã de aprendizado e conexão com a natureza, com o objetivo de transformar atitudes em benefícios duradouros para o meio ambiente e a comunidade.