Prefeitura de Artur Nogueira entrega 416 cestas básicas e kits de higiene

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, realiza a entrega de 416 cestas básicas e 416 kits higienes nesta quarta-feira (13). Os produtos são destinados às famílias cadastradas em programas sociais como o Cadastro Único, Creas e Cras, ou que são assistidas pelo Fundo Social.

Os alimentos foram doados pelo Governo do Estado, por meio do Fundo Social de São Paulo (FUSSP), e viabilizados pela primeira-dama e presidente do FUSSSP, Bia Doria, e do presidente do conselho do Fundo Social, Fernando Chucre, após pedido do Gabinete Municipal.

O prefeito Lucas Sia acompanhou a entrega nesta manhã e parabenizou a equipe pela organização. “Artur Nogueira tem sorte de ter uma equipe tão comprometida com o atendimento ao público. Agradeço a todos os colaboradores que se empenharam nessa linda ação, e ao Governo de Estado pela expressiva doação. Desta forma, seguimos preenchendo nosso papel de amparar as famílias nogueirenses, principalmente as que mais precisam de ajuda”, enfatizou o prefeito.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social do município, Simone Sia Rissato, também agradeceu ao apoio dado pelo Estado. “Nossos agradecimentos ao FUSSP, em especial à primeira-dama de São Paulo, Bia Dória. É muito bom ver a solidariedade chegando às mãos de quem mais precisa”, disse.

OS PRODUTOS

Cada cesta é composta por 19 itens, sendo: 1 pacote de arroz, 3 pacotes de feijão, 4 pacotes de macarrão, 2 latas de sardinha, 1 litro de óleo, 1 pacote de carne seca, 2 sachês de molho de tomate, 1 pacote de biscoito doce, 1 pacote de açúcar, 1 pacote de farinha, 1 pacote de leite em pó e 1 pacote de sal.

Já os kits de higiene são formatos por água sanitária, detergente, papel higiênico, álcool, desinfetante, esponja de aço, sabão em pedra, sabonetes e sabão em pó.

De acordo com o secretário Amarildo Boer, para a entrega a Prefeitura avaliou, além do cadastro em programas sociais, a condição financeira dos moradores, onde foram selecionadas pessoas enfermas, desempregadas ou que perderam auxílios. “Além disso, o contato foi feito com famílias que possuem o cadastro único atualizado, com telefones atuais e em funcionamento”, reafirmou Boer.

Ele destaca que a atualização do cadastro pode ser feito na Promoção Social, localizado no Núcleo Administrativo, ou pelo telefone (19) 3827-9700, ramais 9372, 9375 e 9377.