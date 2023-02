Prefeitura de Artur Nogueira envia GCMs para auxiliar São Sebastião após tragédia

Em parceria com a comunidade Graça Church, corporação policial e Fundo Social de Solidariedade arrecadam roupas, alimentos, itens de higiene e limpeza, água potável; veja como ajudar

Guardas Civis Municipais (GCMs) de Artur Nogueira se deslocaram até São Sebastião (SP), na tarde desta quinta-feira (23), para dar apoio ao policiamento do município – atingido por fortes chuvas no último domingo (19).

O prefeito Lucas Sia (PSD) se solidarizou com as perdas que a cidade enfrenta e garantiu o apoio de Artur Nogueira. “Não tem como ficar de braços cruzados em uma tragédia como essa que assola São Sebastião. É lamentável as tantas perdas e famílias desabrigadas. O município nogueirense se coloca à disposição e nossos GCMs estarão prontos a ajudar”, frisou.

De acordo com o secretário de Segurança, Dr. Roberto Daher, os agentes nogueirenses auxiliarão nos trabalhos de policiamento – visto que o efetivo local se empenha nas buscas e resgate de vítimas. Além disso, os GCMs estão levando cerca de 400 litros de água para doar à população desabrigada.

“Nossa Guarda vai dedicar todos os esforços para colaborar no policiamento e no atendimento às pessoas. Um dos principais objetivos é manter a cidade segura e evitar saques”, destacou Daher.

Participam da iniciativa solidária o comandante Fantini; e os GCMs Paschoal e Dionízio

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO

A corporação policial também abraçou a campanha solidária para ajudar as vítimas da tragédia. Interessados podem doar roupas, agasalhos, itens de higiene e limpeza, água potável e alimentos não perecíveis na base da Guarda Civil Municipal. Ela está localizada na Rua 10 de Abril, 529, no Centro (antigo Paço Municipal).

Além disso, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e do Fundo Social de Solidariedade, firmou parceria com a comunidade Graça Church Artur Nogueira na arrecadação de itens de socorro. “Conto, mais uma vez, com a ajuda da população nogueirense nessa nobre causa. Juntos, vamos ajudar a população de São Sebastião”, disse a presidente do Fundo Social e primeira-dama, Simone Sia Rissato.

Pontos de coleta:

-Fundo Social de Solidariedade

Rua Nossa Senhora das Dores, Nº 325, no Centro

-Graça Church Artur Nogueira

Rua Santo de Faveri, 580 – em frente à pista de skate.

-Base da Guarda Municipal

Rua 10 de Abril, 529, no Centro

SOBRE A TRAGÉDIA

No último domingo, 19 de fevereiro, uma forte chuva atingiu todo o município de São Sebastião, onde a precipitação ultrapassou os 600 mm, batendo recorde e deixando um rastro imenso de destruição. Até o momento, pelo menos 46 pessoas morreram na cidade e outras 40 seguem desaparecidas, sendo a maioria delas na Barra do Sahy.