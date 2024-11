Prefeitura de Artur Nogueira leva idosos para passeio em zoológico

Iniciativa promoveu lazer e convivência para o grupo da Melhor Idade na última sexta-feira (1º)

Na última sexta-feira (1º), o grupo da Melhor Idade “Tempo Feliz”, ligado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Prefeitura de Artur Nogueira, realizou uma visita ao Zoológico de Americana.

A atividade foi promovida pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social como parte das ações voltadas para o bem-estar e a convivência social dos idosos atendidos pelo programa.

A iniciativa foi conduzida pela educadora Evalda, que acompanha e coordena as atividades do grupo. Durante a visita, os participantes puderam explorar as áreas do zoológico, observando diferentes espécies de animais e compartilhando momentos de descontração.

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Daiane Mello, acompanhou o grupo e compartilhou o carinho e a importância da iniciativa. “É emocionante ver como uma tarde como essa pode trazer tanta alegria. A cada sorriso, percebemos a importância de proporcionar esses momentos, que reforçam nossa dedicação ao bem-estar da Melhor Idade. Queremos que eles se sintam valorizados, amados e felizes”, destacou.

O passeio é uma das diversas ações promovidas pelo SCFV, que busca estimular a socialização e o desenvolvimento de vínculos para os idosos no município.