Prefeitura de Artur Nogueira oferece curso gratuito de Kokedama

Capacitação é fruto de parceria com o Senac e Sebrae, e ensinará a técnica japonesa de cultivo de plantas sem o uso de vasos

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com inscrições abertas para o curso gratuito “Aprenda a fazer Kokedama”. A capacitação é fruto de uma parceria com o Senac de Limeira e o Sebrae Regional de Campinas e tem como objetivo ensinar a técnica japonesa de cultivo de plantas sem o uso de vasos.

O curso será realizado entre os dias 07 e 25 de abril, das 13h30 às 17h30, na Casa Adra, localizada na Rua Osvaldo Cruz, 1056 – Jardim Arrivabene.

Serão disponibilizadas 15 vagas e as inscrições podem ser feitas até o dia 25 de março, pelo WhatsApp do SEBRAE, no número (19) 3827-9719.

O CURSO

A técnica japonesa do kokedama consiste em criar arranjos de plantas envoltos em musgo e terra, sem a necessidade de vasos. Durante o curso, os participantes aprenderão não apenas a montar e cuidar de um kokedama, mas também a criar diferentes tipos de arranjos com essa arte botânica.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, destaca a importância da iniciativa. “Esse curso é uma oportunidade incrível para quem deseja aprender uma nova habilidade, seja para uso pessoal ou como uma fonte de renda extra. A parceria com o Senac e o Sebrae permite que ofereçamos uma capacitação de qualidade, valorizando o empreendedorismo e a criatividade dos participantes.”

FOTO ILUSTRATIVA / SECOM