Prefeitura de Artur Nogueira promove ação de conscientização sobre respeito à faixa de pedestres

Inciativa é da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, em parceria com o DETRAN-SP

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, em parceria com o DETRAN-SP, realizará uma ação educativa para reforçar a importância do respeito à faixa de pedestres. A iniciativa ocorrerá entre os dias 9 e 13 de dezembro e incluirá atividades voltadas para motoristas, pedestres, alunos das escolas municipais e seus pais.

Durante a semana, serão realizadas abordagens a pedestres e condutores, com a distribuição de materiais educativos confeccionados pelo DETRAN-SP. Além disso, o tema será tratado em abordagens nas portas das unidades de ensino e atividades dentro das escolas, buscando sensibilizar as crianças e suas famílias sobre condutas seguras no trânsito.

De acordo com a Diretora do DETRAN de Artur Nogueira, psicóloga Lucilene Cristina Modesto, o respeito à faixa de pedestres é mais do que uma norma de trânsito; é uma demonstração de empatia e civilidade. “Quando o motorista respeita o pedestre, ele demonstra consideração pelo próximo e contribui para um trânsito mais seguro para todos”, destacou.

O Secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Roberto Daher, reforça que a conscientização de motoristas e pedestres é essencial para a prevenção de acidentes, incluindo os fatais. “Condutas como respeitar a prioridade do pedestre, não parar sobre as faixas, e evitar ultrapassagens em veículos parados antes da faixa são fundamentais. Da mesma forma, pedestres devem atravessar sempre na faixa, aguardar os veículos pararem e evitar distrações, como o uso do celular, durante a travessia”, explicou.

Além de promover a segurança, a ação também visa lembrar que infrações como homicídio ou lesão corporal praticadas sobre a faixa de pedestres acarretam penalidades mais severas ao condutor.