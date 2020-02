PREFEITURA DE ARTUR NOGUEIRA PROMOVEU AÇÕES DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO A SAÚDE.

As ações ocorreram no calçadão da XV de Novembro.

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, realizou no Espaço Mãe e Filho ações de orientação e prevenção a saúde, entre elas:

– Teste rápido de hiv e sífilis.

– Distribuição de preservativos.

– Verificação de pressão arterial.

– Verificação de glicemia.

– Verificação de carteirinha de vacinação.

– Orientações de alimentação saudável.

– Realização de atividades físicas.

Cerca de 100 pessoas participaram e puderam aprender mais sobre métodos de prevenção e verificar sua própria saúde, de forma rápida e prática.

Além disso, as ações vêm ao encontro do Carnartur que será realizado a partir de sexta(21), com orientações e testes de DSTs e distribuição de preservativos.

Segundo a secretária de saúde Sandra Banin Gaido, “as ações foram um sucesso e muitos munícipes que passaram pelo Espaço Mãe e Filho puderam entender um pouco mais sobre assuntos muito importantes,

principalmente se tratando da semana de início do Carnartur”.

Para o prefeito de Artur Nogueira, Ivan Vicensotti,”são ações como estas que mostram o quanto a equipe de saúde se envolve diretamente com os munícipes e dão todo o suporte que precisamos para que o Carnartur ocorra de forma consciente, inclusive com distribuição gratuita de preservativos durante o próprio evento em um posto de saúde a disposição daqueles que desejarem tirar dúvidas”.