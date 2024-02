Prefeitura de Artur Nogueira realiza audiência pública para prestações de contas da Saúde

Audiência é referente às ações do terceiro quadrimestre de 2023, e acontecerá no dia 20 de fevereiro, às 18h, na Câmara Municipal

A Prefeitura de Artur Nogueira realizará uma audiência pública, no próximo dia 20 de fevereiro, em que serão divulgadas as prestações de contas das Metas Fiscais da Secretaria de Saúde, referente ao terceiro quadrimestre de 2023. A reunião acontecerá às 18h, na Câmara Municipal, localizada na Rua dos Expedicionários, nº 467, Centro.

A audiência irá expor sobre a aplicação dos recursos financeiros feitos pela pasta. Sendo assim, os presentes poderão ter acesso a todas as informações referentes à movimentação financeira realizada no período, em cumprimento à Lei Complementar nº 141 de 2012, que dispõem sobre os valores a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos do setor.

“Esse evento representa um marco significativo na busca contínua pela transparência e responsabilidade na gestão dos recursos da Saúde do município. Convido todos os interessados para participarem”, diz o secretário de Saúde, Amarildo Boer.