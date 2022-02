Prefeitura de Artur Nogueira recebe 4 novas ambulâncias e frota sobe para 10 veículos

Com investimento de R$ 862.860, veículos foram viabilizados por deputados estaduais após solicitação dos vereadores Melinho, Nando do Gás e Beto Baiano

Os usuários da saúde pública de Artur Nogueira terão ainda mais segurança e conforto no transporte. Isso porque, a Prefeitura Municipal recebeu quatro novas ambulâncias 0Km para reforçar a frota nogueirense, que agora passa a contar com 10 veículos no total. Cada ambulância é avaliada em R$ 215.715, somando um investimento de R$ 862.860.

A vinda dos automóveis foi possível graças às solicitações feitas pelos vereadores Nando do Gás (DEM), Melinho Tagliari (DEM) e Beto Baiano (Republicanos) aos deputados estaduais Dirceu Dalben (PL), Rogério Nogueira (DEM), Rafa Zimbaldi (PL) e Altair Moraes (Republicanos).

O prefeito Lucas Sia (PSD) pontua que as ambulâncias, modelo Renault Master, irão garantir mais segurança e qualidade aos milhares de usuários do sistema de saúde.

“Agradeço o empenho dos vereadores e deputados em viabilizaram estes importantes meios de transporte. Com a soma de esforços, temos conseguido melhorar o atendimento dos pacientes e acompanhantes que utilizam o serviço, garantindo maior bem-estar a todos”, frisou.

EQUIPADAS E JÁ EM CIRCULAÇÃO

Agora em circulação, as novas ambulâncias possuem adaptações e equipamentos necessários para atender as necessidades médicas dos usuários, tais como maca; bancos ergonômicos e com cintos de segurança; cilindro de oxigênio de 16 litros; armários laterais para auxiliar a organização dos equipamentos médicos; climatização interna através de ar-condicionado/ventilador/exaustor; sinalização visual e acústica; central elétrica; painel de interruptores; iluminação interna por meio de luminárias LED; balaústre e outros.

A secretária de Saúde Angela Pulz Delgado explica que os veículos serão utilizados pelo setor de remoções, responsável pelo transporte de pacientes para a realização de consultas, resgate, tratamento e exames fora do município.

“Há uma demanda grande para esse tipo de deslocamento e a secretaria de Saúde precisava das ambulâncias para ampliar a frota e oferecer mais conforto aos usuários deste serviço. Esse é mais um investimento para garantir um atendimento cada dia mais humanizado em Artur Nogueira”, destacou.

Os quatro novos veículos foram incorporados a frota e estão à disposição da Central de Ambulâncias.