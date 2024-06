Prefeitura de Artur Nogueira recebe kits de livros em Libras para estudantes com deficiência

Materiais foram entregues pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e serão distribuídos às unidades onde ocorre o atendimento desse público

O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (Compede) entregou à Prefeitura de Artur Nogueira kits de livros que ensinam Língua Brasileira de Sinais (Libras). Os materiais didáticos, que atendem à Demanda Municipal nº 67225/2024, serão utilizados por estudantes da Rede Municipal com deficiência auditiva.

A entrega dos livros foi realizada nesta quarta-feira (19) pela presidente do Compede, Danielle Crisley do Nascimento Ribeiro, e recebidos pela secretária de Educação Débora Sacilotto e pela secretária de Assistência Social Lourriê M. C. A. de Menezes.

Os kits serão direcionados para as seguintes unidades, onde ocorre o atendimento desse público:

-CRAS – Centro de Referência da Assistência Social (R. Ricardo Tagliari, 500 – Pq dos Trabalhadores)

-EMEF Prefeito Ederaldo Rossetti

-EMEF Ver. Prof. Amaro Rodrigues

-CEMEI Denise Del’Alamo

-CEMEI Sueli Ap. Carmona Caetano

-EMEI Maria Lúcia de Carvalho Castro

A iniciativa visa promover a inclusão e a acessibilidade da educação para todos os alunos, independentemente de suas deficiências. Os livros em Libras permitirão que os estudantes com deficiência auditiva acompanhem as aulas e aprendam de forma eficaz.