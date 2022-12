Prefeitura de Artur Nogueira transmitirá jogo do Brasil nas oitavas de final em telão de LED

Prefeitura de Artur Nogueira transmitirá jogo do Brasil nas oitavas definal em telão de LED_Nesta segunda, no jogo contra a Coreia do Sul, a estrutura estará noCinturão Verde, altura da feira livre de domingo, a partir das 15h_

A Prefeitura de Artur Nogueira está disponibilizando um telão de LED

para quem quiser assistir aos jogos da seleção brasileira na Copa do

Mundo do Catar 2022 em locais públicos, ao lado de familiares e amigos.

Com o avanço da Seleção para as oitavas de final, uma nova estrutura

com som e imagem de alta qualidade será montada nesta segunda-feira

(5), no Cinturão Verde (Rua Duque de Caxias, altura da feira livre de

domingo) para quem quiser acompanhar a partida contra a Coreia do Sul a

partir das 15h horário de Brasília.

O prefeito Lucas Sia (PSD) afirma que o intuito é proporcionar à

população nogueirense um momento de lazer e união para torcer pela

seleção brasileira. “Vamos levar o telão a outros espaços para que

possamos unir nossa cidade e aproveitar para movimentar o comércio

local”, destacou.

No local haverá barracas de alimentos e bebidas vendidos por ambulantes

já cadastrados junto à Prefeitura. Na última sexta-feira (2), a

administração pública montou um telão na Praça Santa Rita, onde

muitos torcedores foram torcer pelo Brasil que foi derrotado por 1 a 0

pela equipe de Camarões.

Caso o Brasil avance na competição, os locais de transmissão dos

jogos serão anunciados posteriormente pelos meios de comunicação

oficiais do Poder Executivo Municipal.