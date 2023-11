Prefeitura de Artur Nogueira trará palestra sobre investimentos com presença da Invest SP

Evento gratuito acontece em 28 de novembro e oferecerá insights para empresários interessados em expandir negócios

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulga a palestra “O papel da Invest SP no apoio aos investidores do Estado de SP”. O evento gratuito acontecerá no dia 28 de novembro, às 19h, no Salão Nobre da Câmara Municipal.

A Invest SP é uma agência que facilita a entrada de empresas no Estado de São Paulo, buscando promover investimentos, aumentar as exportações, incentivar a inovação e melhorar o ambiente de negócios.

A secretária de Desenvolvimento Econômico Tatiane Gibertoni destaca a importância do evento. “A Invest SP desempenha um papel crucial no desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo. Estamos entusiasmados em trazer esse conhecimento para nossa comunidade empresarial”, disse.

A palestra será ministrada pelo gerente de investimentos da agência, Renato de Barros Silva.

INSCRIÇÕES ABERTAS

Interessados podem se inscrever gratuitamente através do link (https://forms.gle/QRwwrUKcpnTb76YU6). Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones (19) 3827-9717 (WhatsApp) ou (19) 3827-9700 – ramal 9890.