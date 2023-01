Prefeitura de Campinas fecha parques e praças por tempo indeterminado.

prefeito Dário Saadi determinou o imediato fechamento, por tempo indeterminado, de todos os parques e praças de esportes públicos de Campinas em razão das fortes chuvas que atingem a cidade e dos riscos de quedas de árvores. Saadi lamenta profundamente o acidente ocorrido nesta terça-feira pela manhã, na Lagoa do Taquaral, se solidariza com a família das vítimas e coloca a Administração Municipal à disposição para prestar todo o auxílio necessário. Após mobilizar a Defesa Civil, a Secretaria de Serviços Públicos, a Guarda Municipal, o Samu, a Setec, a Secretaria de Saúde, a Emdec, entre outros serviços municipais, a Prefeitura pede à população que evite circular em áreas com muitas árvores. A Pedreira do Chapadão, por exemplo, já havia sido fechada ontem, após a ocorrência de deslizamentos de pedras e de terra. Por causa das chuvas constantes desde dezembro, a situação em várias partes da cidade é de solo encharcado, o que aumenta o risco de quedas de árvores. Em apenas uma semana, a Defesa Civil já registrou mais de 200 quedas. As chuvas que caíram na semana passada estão entre as três maiores da história de Campinas. Na quinta-feira, Campinas foi a cidade brasileira onde mais choveu.