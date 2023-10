Prefeitura de Campinas participa da Feira do Empreendedor 2023 do Sebrae

Crédito: Divulgação

Evento, gratuito, começa nesta segunda-feira, 16, em São Paulo; Campinas mostrará potencial da cidade

Começa nesta segunda-feira, 16 de outubro, a Feira do Empreendedor 2023, organizada pelo Sebrae-SP. E a Prefeitura de Campinas vai marcar presença em um estande divulgando a cidade, seu potencial como epicentro de ciência, tecnologia e inovação, além de expor os motivos que fazem da cidade um ótimo lugar para investir.

Entre os destaques, a Ceasa Campinas, 2º maior Centro de Distribuição do Estado e 4º do Brasil, vai fazer uma exposição mostrando a força do agro na cidade. Já a Informática de Municípios Associados (IMA), que presta serviços nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Cidades Inteligentes e Inovação com foco em Gestão Pública, vai mostrar seus serviços com o objetivo de expandir parcerias com outros municípios.

A abertura oficial do evento contará com as presenças do prefeito Dário Saadi, da secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi e outras autoridades do município. Adriana faz questão de valorizar a presença da Prefeitura no evento: “Trata-se de um importante acontecimento para o empreendedor. E aproximar Campinas desse público é mostrar a potência que é a cidade, 10º PIB do país, polo de ciência, tecnologia e inovação e uma dos melhores municípios para se investir”, disse.

O evento vai até 19 de outubro e tem a expectativa de receber 125 mil pessoas em um espaço de 52 mil metros quadrados no São Paulo Expo. Serão mais de 1,1 mil expositores, incluindo franqueadores, empresas de máquinas e equipamentos e pequenos negócios atendidos pelo Sebrae.

Mais do que um evento de negócios, a Feira do Empreendedor é um espaço de trocas e aprendizados. Os visitantes conhecem produtos e serviços inovadores e participam de palestras e consultorias em temas como gestão, inovação, marketing, finanças, exportação, sustentabilidade e transformação digital, entre outros.

Entre os palestrantes estão Carlinhos Brown, músico, apresentador e ativista cultural; Gabriela Prioli, comunicadora, advogada e influencer digital; Konrad Dantas, criador da produtora Kondzilla; Oscar Schmidt, ex-jogador de basquete; Monique Evelle, empresária e investidora; Raissa Rocha Machado, atleta paralímpica; Alexandre Costa, fundador da Cacau Show; Alberto Serrentino, consultor e autor; e a dupla Henry e Klauss, campeões internacionais de ilusionismo.

Serviço

Evento: Feira do Empreendedor 2023

Data: 16 a 19 de outubro de 2023

Horário: 10h às 20h

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo – SP

Inscrição gratuita pelo site https://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br/